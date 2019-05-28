Россияне вернулись к жесткой экономии

За прошедший год россияне снова вернулись к жесткой экономии. Согласно опросу исследовательского холдинга «Ромир», лишь 17% респондентов заявили, что они ни на чем не экономят. В 2016 году таких было 11%, в 2017 году — 18%, а в 2018 — 24%. Количество экономящих увеличилось по всем статьям расходов.

Почти четверть опрошенных (24%) заявила об экономии на еде. Доля таких ответов увеличилась с прошлого года с 17%. Однако еда не стала главной статьей экономии, как в предыдущие годы. Больше, чем на еде, в течение прошедшего года россияне экономили на путешествиях — об этом заявили 29%.

Как и в прошлом году, на третье место по объемам экономии вышли траты на одежду и обувь, хоть и в значительно большем объеме. 23% опрошенных заявили об экономии подобного рода, тогда как в прошлом году этот показатель равнялся 9%.

С 6% в 2018 году до 22% в 2019 году увеличилось число респондентов, которым пришлось экономить на развлечениях. Каждый пятый опрошенный (20%) ответил, что за последний год пришлось меньше тратить на деликатесы. Годом ранее подобный ответ давали только 6% респондентов. По другим видам трат доли экономящих составили от 5% до 15%. Как отмечают исследователи, за год по всем этим статьям расходов число экономящих резко выросло.

«Непростая экономическая ситуация в стране приняла затяжной характер. Казалось, что самые тяжелые 2015 и 2016 годы позади, и россияне немного расслабились в 2017-м. Однако очередной виток роста цен, подорожание бензина и услуг ЖКХ на фоне практически не меняющихся доходов заставили наших граждан опять затянуть пояса», — прокомментировал результаты опроса президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.