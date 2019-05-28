Авиакомпании просят проверить Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Минтранс после катастрофы в «Шереметьево» организовать оперативную проверку систем самолета SSJ 100. Как пишет «КоммерсантЪ», у АЭВТ есть вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности. Также речь идет о проверке прочностных характеристик конструкции кессона крыла и шасси. Кроме того, целесообразно изучить на соответствие сертификационным требованиям и систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна.
5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» экипаж SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» после вылета запросил возвращение. У самолета отключилась часть систем после удара молнии. Во время аварийной посадки шасси пробили топливные баки. Начался пожар. Погиб 41 человек.В ОАК, выпускающей SSJ 100, считают, что инициатива АЭВТ похожа на давление на комиссию по расследованию катастрофы: «До получения результатов работы комиссии любые предположения некорректны и непрофессиональны. Что и где надо проверить, будет следовать из выводов комиссии. Мы не сомневаемся в ее профессионализме и объективности». В компании добавили, что «высокая надежность и безопасность работы систем, агрегатов и элементов конструкции самолета» подтверждены европейской сертификацией SSJ 100.