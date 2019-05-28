Авиакомпании просят проверить Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Минтранс после катастрофы в «Шереметьево» организовать оперативную проверку систем самолета SSJ 100. Как пишет «КоммерсантЪ», у АЭВТ есть вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности. Также речь идет о проверке прочностных характеристик конструкции кессона крыла и шасси. Кроме того, целесообразно изучить на соответствие сертификационным требованиям и систему управления полетом и силовой установкой самолета, защиту пассажирского салона при внешнем пожаре и программу тренировок экипажей, разработанную производителем судна.

5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» экипаж SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» после вылета запросил возвращение. У самолета отключилась часть систем после удара молнии. Во время аварийной посадки шасси пробили топливные баки. Начался пожар. Погиб 41 человек.

В ОАК, выпускающей SSJ 100, считают, что инициатива АЭВТ похожа на давление на комиссию по расследованию катастрофы: «До получения результатов работы комиссии любые предположения некорректны и непрофессиональны. Что и где надо проверить, будет следовать из выводов комиссии. Мы не сомневаемся в ее профессионализме и объективности». В компании добавили, что «высокая надежность и безопасность работы систем, агрегатов и элементов конструкции самолета» подтверждены европейской сертификацией SSJ 100.