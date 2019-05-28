Инициатива Минэкономразвития ставит под угрозу расследования журналистов и ФБК

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Как пишут «Ведомости», проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях предполагает, что за передачу этих сведений, «в том числе за плату», а также за создание с этой целью специальных сайтов физическим и должностным лицам грозит штраф в 50 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям — 100 тыс. руб., юрлицам — 400 тыс. руб. При повторном нарушении штрафы возрастут. Бизнесменам и юрлицам будет грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Разработка поправок вызвана жалобами граждан на создание сайтов, которые предоставляют информацию якобы из ЕГРН, но содержащую недостоверные сведения, говорят авторы документа. Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров считает, что в случае принятия закона журналистам и расследователям будет запрещено публиковать любую информацию из Росреестра. «Законопроект борется с людьми, которые поняли, что на Росреестре сложно заказывать выписки, и решили перепродавать их дороже, но удобнее. Но «бонусом» закон принимается для нас, ведь там четко написано, что передача и публикация этих сведений запрещены. ФБК публикует справки ЕГРН целиком, и формально это передача справок третьим лицам», — говорит он.

Одновременно Минэкономразвития предложило изменить тарифы за получение сведений из ЕГРН через федеральную государственную систему, оставив два тарифа: не более 50 тыс. и не более 100 тыс. выписок за 1,125 млн и 29 млн руб. соответственно. Это тоже борьба не только с перекупами, но и с расследованиями, уверен Албуров: «Росреестр дает выписки тремя путями. Можно прийти в офис и получить выписку через пять дней, но в масштабе 100 тыс. выписок это сделать невозможно. Можно заказать через сайт. Третий способ, которым пользуются все, кто заказывает больше 10 выписок, это федеральный информационный ресурс Росреестра. В итоге минимальные тарифы убирают. То есть все, у кого нет миллиона, не смогут пользоваться этим сервисом — и это удар и по журналистам, и по бизнесу».

Заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл Россия» Илья Шуманов считает, что законопроект входит в противоречие с законом об информации, который говорит, что любой человек, получивший информацию из государственной системы, вправе ее распространять, если она не является предметом гостайны, а в случае с ЕГРН такая тайна изначально отсутствует.