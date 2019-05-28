ФСО узнала о рекордном недоверии бизнеса к силовикам

Большинство экспертов и предпринимателей, опрошенных Федеральной службой охраны, не считают безопасным ведение бизнеса в России. Как пишет РБК, результаты исследования президенту Владимиру Путину доложил бизнес-омбудсмен Борис Титов, представляя ежегодный доклад о положении дел с правами человека в предпринимательской сфере.



ФСО опросила адвокатов, ученых-юристов, прокуроров, правозащитников (экспертов) и предпринимателей, подвергшихся уголовному преследованию.

Среди экспертов 69,2% не считают ведение бизнеса в России безопасным. В 2017 году их доля составляла 57,1%, в 2018-м — 67,2%. Среди бизнесменов небезопасным предпринимательство в России считают 84,4%.

Растет доля опрошенных, не доверяющих силовым структурам: в 2017-м — 45%, в 2018-м — 51,5%, а в 2019-м — 66,7%. Более половины (55%) не доверяют судам. Две трети экспертов (66,9%) не считают правосудие в стране независимым и объективным. Опрос показал рост сомнений в антикоррупционной деятельности силовиков — большинство опрошенных (69,4%) назвали ее неэффективной или скорее неэффективной.Основной причиной того, что не все возбужденные уголовные дела в экономической сфере доходят до суда, 55% опрошенных экспертов назвали низкий профессионализм следователей; 47% говорят о необоснованном возбуждении уголовных дел; 27,6% — о том, что уголовные дела используются для усиления переговорной позиции и для получения информации в корпоративных и хозяйственных спорах. Еще 39,8% видят в уголовных делах способ давления на бизнесменов и инструмент борьбы с конкурентами.Предприниматели, подвергшихся уголовному преследованию, рассказали, что чаще всего (55,9%) они проходили по ст. 159 УК (мошенничество). Две трети до начала уголовного преследования вели бизнес более десяти лет. 71,2% относились к представителям микро- и малого бизнеса. Причиной возбуждения большинства уголовных дел предприниматели называют бизнес-конфликт (41%) и личный интерес силовиков или чиновников (36,7%). Для 45,2% опрошенных уголовное дело не завершилось приговором.