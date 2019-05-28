В Японии мужчина с ножами напал на школьниц

Утром в японском городе Кавасаки возле станции Ноборито мужчина с двумя ножами набросился на людей. 18 человек были ранены, 16 из них школьницы начальных классов.
Одна из учениц погибла. Сам нападавший также скончался от нанесенных себе ран. Позже полиция подтвердила гибель еще одного человека, раненого в ходе нападения. Им стал 30-летний мужчина, предположительно отец одной из школьниц, передает «Интерфакс».
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