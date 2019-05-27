На Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении власти

На Леонида Волкова, соратника политика Алексея Навального, составили административный протокол по статье о неуважении к власти. Об этом сообщил в Facebook директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Поводом для этого стало сообщение Волкова в Twitter от 23 апреля. В нем он опубликовал видеозапись с оглашения решения по первому известному в России делу по статье о неуважении к власти и сопроводил ее своим комментарием, отмечает «Медиазона».

В экспертно-криминалистическом центре управления МВД по Москве пришли к выводу, что в этом твите негативно оценивается президент Владимир Путин. «Для выражения негативной оценки Президента Российской Федерации В.В. Путина, в тексте используются такие языковые средства, как бранная табуированная лексика, негативная коннотация которой усилена за счет оценочного определения», — сказано в протоколе.

Волков находится в спецприемнике. 22 мая суд арестовал его на 20 суток за сентябрьскую акцию против повышения пенсионного возраста. «Леонида хотели везти сразу в Тверской районный суд, дело уже там, по этой статье ему грозит штраф до 100 тыс. рублей. Но понятно, что цель тут не штраф, а повторность, чтобы в следующий раз уже дать сутки», — отметил Иван Жданов.