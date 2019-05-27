Карельского историка Колтырина осудили по делу о педофилии

В Карелии вынесли приговор экс-директору краеведческого музея в Медвежьегорске Сергею Колтырину. Его признали виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего и приговорили к девяти годам колонии общего режима. Его знакомого Евгения Носова, который также проходил по делу, приговорили к 11 годам заключения. Об этом сообщает «КарелИнформ».
По версии следствия, в сентябре 2018 года двое мужчин совершили развратные действия в отношении 13-летнего подростка.
Весной 2018 года Петрозаводский суд оправдал Дмитриева по делу о развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии. Но приговор позднее отменили, а Дмитриева отправили в СИЗО. Против историка также возбудили новое уголовное дело — о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Два дела соединены в одно производство.