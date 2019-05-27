Политолог Александр Ивахник об итогах выборов в Европарламент

Явка на выборах превысила 50% – самый высокий показатель за последние 25 лет. Предшествовавшие выборам оживленные политические дискуссии относительно роли и перспектив Евросоюза побудили европейцев отнестись к выборам в Европарламент более серьезно, чем раньше.

Основная тенденция динамики электоральных предпочтений, которая проявлялась на национальном уровне, нашла свое отражение и на уровне европейском. Долго доминировавшие на политической арене мейнстримные правоцентристские и левоцентристские партии – партии статус-кво – теряют популярность.

«Европейская народная партия», объединяющая христианско-демократические и умеренно-консервативные партии, получит в новом Европарламенте 182 места из 751 (менее 25% голосов). Она останется крупнейшей фракцией ЕП, но потеряет 34 места. «Партия европейских социалистов» традиционно пришла второй (около 20% голосов), но также сильно теряет – 147 мест вместо 187.

Таким образом, впервые две крупнейшие общеевропейские партии получат меньше половины мест в ЕП и уже не смогут контролировать его работу.

Однако эти потери главных партий не привели к ошеломляющему успеху евроскептиков и национал-популистов. Они существенно продвинулись и получат не менее 174 мест – около четверти всего состава парламента, но это далеко от результата, на который они рассчитывали.

В этом пестром лагере особенно укрепился созданный вице-премьером Италии Маттео Сальвини «Европейский альянс для людей и наций», который завоевал 71 место. Этот альянс, крупнейшими членами которого являются партия Сальвини «Лига», партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» и «Альтернатива для Германии», станет четвертой по размеру фракцией ЕП. А третьей фракцией окажутся либералы, которые, благодаря союзничеству с партией Макрона «Вперед, Республика!» и энергичной избирательной кампании, увеличат свое представительство с 69 до 110 мест.

Кроме того, мощный рывок сделали «Зеленые», которые на волне растущей озабоченности в Европе изменениями климата получили дополнительно 15 мест и станут пятой фракцией с 67 местами.

И в заключение несколько слов о том, как прошли евровыборы в Великобритании, застрявшей в процессе развода с ЕС. Явка, естественно, была низкой – 37%. Среди тех, кто проголосовал, предпочтением пользовались партии, имеющие четкую позицию по вопросу отношений с ЕС. Победителем с 31,7% голосов стала новая «Партия Брекзита» Найджела Фараджа. Но хорошие результаты показали и партии, выступающие за сохранение членства в ЕС: Партия либеральных демократов (18,6%) и «Зеленые» (11%). За Лейбористскую партию, имеющую невнятную позицию по Брекзиту, проголосовали лишь 14%. А правящие консерваторы, заведшие ситуацию с Брекзитом в тупик, подверглись унизительному разгрому, получив жалкие 8,7%.