Рынок страхования жизни упал впервые за десять лет

За первый квартал 2019 года сборы страховщиков жизни сократились на 5,5% до 94,8 млрд рублей, рынок упал впервые за 10 лет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на слова председателя комитета Всероссийского союза страховщиков по страхованию жизни Максима Чернина.

Сильнее всего упали сборы по инвестиционному страхованию жизни, которое банки зачастую предлагают как более доходную альтернативу вкладам: премии по ИСЖ сократились на 26,1% до 46 млрд руб. Падение сборов по ИСЖ союз связывает с насыщением премиальных клиентских сегментов, для которых характерен этот продукт. Еще одна причина — внедрение стандартов продаж, разработанных ВСС, которые направлены на борьбу с недобросовестными продажами полисов.

Клиенты поняли, что оформляют не вклады, а продукты с высокой степенью риска, считает генеральный директор «Сбербанк страхование жизни» Алексей Леоненко. Директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния отмечает, что сокращение сборов по страхованию жизни сопровождается сильным ростом жалоб потребителей на эти продукты. За первые три месяца этого года количество жалоб граждан на страхование жизни, поступивших в ЦБ, выросло на 85%.

Доходность договоров ИСЖ, которые уже завершились, оказалась не такой высокой, как зачастую обещают продавцы полисов. По пятилетним полисам доходность составила 2,4%, по трехлетним — 1,9%.