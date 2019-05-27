В Ставрополе мужчина напал с ножом на редакцию газеты

Четыре человека пострадали в результате нападения на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе.

«Человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты «Родина», ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия», — написал в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

По его словам, угрозы жизни пострадавших нет. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации.

«Родина» — газета местного крайкома КПРФ. Руководитель фракции КПРФ в краевом парламенте Виктор Лозовой сообщил ТАСС , что среди пострадавших — главный редактор издания Николай Бондаренко, который получил ранение щеки и шеи. Также пострадали три сотрудника крайкома КПРФ, в помещении которого базируется редакция.

Дочь главного редактора Светлана Бондаренко рассказала «Новой газете», что нападение произошло около полудня. В редакцию пришел некий мужчина, который ранее прислал туда свою статью, и стал высказывать претензии из-за того, что ее не напечатали. «Он общался с главным редактором, потом достал нож и напал на него, а потом еще на троих сотрудников, уже во время задержания», — сказала она.

Лозовой пояснил «Интерфаксу», что нападавший перед атакой требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. В КПРФ рассказали, что отказались публиковать статью «в связи с тем, что предложенный довольно агрессивный по тону материал не соответствует политике газеты». В крайкоме также сообщили, что «это уже второй визит непрошенного гостя — в первый раз он также предложил свою статью, порочащую честь и достоинство СССР и И.В. Сталина. Получив отказ в публикации, он затеял полемику с Н.Ф. Бондаренко по поводу политических взглядов. Во второй раз, сегодня они пришел целенаправленно, с дубинкой и охотничьим ножом, убить главреда за коммунистические убеждения».