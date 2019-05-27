Алексей Навальный о новой краже названия его партии

Именно это только что снова сделал Путин, чтобы в очередной раз не пустить нашу партию на выборы. Такой вот огромный рейтинг у «Единой России», а мы такие вот маленькие, маргинальные и без поддержки, что страшно этим надутым дядям из Кремля с нами встретиться в бюллетене даже с учётом фальсификаций, админресурса и федеральных телеканалов.

15 мая мы в 9-й раз подали документы на регистрацию политической партии. В этот раз с названием «Россия Будущего».

А сейчас вот — хоп — в базе юрлиц появилась партия с точно таким названием.

Может быть, кто-то помнит такого дурачка с именем «честный юрист Александр Зорин». Его работа заключается в том, чтобы выпускать чернуху против тех кандидатов, которых мы поддерживаем на выборах.

В Костроме он активно участвовал — бегал всё по нашим встречам в смешном ярком галстуке.

Зорин возглавляет одну их технических кремлёвских партий — «Партию свободных людей», и вот сейчас её переименовали. Название украдено. На наши поданые документы Минюст ответит нам: «Вашу партию зарегистрировать не можем, ведь уже есть партия с таким названием».

Конечно, это абсолютно незаконно. Конечно, есть документы о том, что у нас давно оргкомитет партии с таким названием, но мы ведь проходили это раньше.

В 2012 году путинский политтехнолог Богданов переименовал свою «Родную страну» в «Народный альянс» и украл у нас название.

В 2018 году хмырь по имени Виталий Серуканов (сейчас его постоянно можно видеть в телевизоре, он «разоблачает» нас с подписью «бывший сотрудник ФБК», хотя в ФБК он не работал ни дня) встал во главе богдановской же партии «Гражданская позиция», переименовав её в «Партию прогресса».

Почему же мы продолжаем попытки регистрации?

Очень простой ответ: это наше право. У нас тут формальный подход: имеем право собираться — заявляем митинг и идём на него, имеем право на партию — подаём на неё документы.

Это не исключает и других методов борьбы с властью жуликов и воров, но добровольно отказываться от важнейшего права — на политическую самоорганизацию — мы не собираемся.

Каждый кейс отказа когда-нибудь превратится в уголовный процесс, и все виновные сядут в тюрьму. Тут и никакой люстрации не надо — они преступники по действующему закону.

Однако настойчивость в регистрации не должна означать тупую упертость. Тактика должна меняться с учётом жизненных реалий.

Мы понимаем, что нашу партию сейчас на выборы не пустят — мы ж довольно быстро разнесем и «системную оппозицию», и «Единую Россию». Для электоральной борьбы сейчас надо участвовать в «Умном голосовании».

Вот здесь для всей страны.

Вот здесь для Санкт-Петербурга.

В Москве мы организуем специальный центр сбора подписей, чтобы помочь всем независимым кандидатам.

Кремль хитрый. Мы должны быть хитрее. Регистрируйтесь в умном голосовании прямо сейчас, и в сентябре мы пришлём вам фамилию кандидата, за которого надо голосовать, чтобы меньше «единороссов» стали депутатами.