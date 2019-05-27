В Архангельской области ОМОН выступил против противников строительства мусорного полигона

На станции Шиес, где строится полигон для захоронения отходов из Москвы, произошло столкновение активистов и сотрудников ЧОП при поддержке ОМОНа. Как пишет «Новая газета», утром на полигон грузовики привезли стройматериалы, и чтобы обеспечить разгрузку, сотрудники ЧОП начали теснить активистов с площадки. Людей стали сталкивать в канаву, полиция в происходящее не вмешивалась. Когда строители стали разгружать вагоны с песком, на протестующих вместе с частными охранниками пошли полиция и ОМОН.

Одному из активистов стало плохо, у него подозревают гипертонический криз. Еще один мужчина получил травмы спины и ноги, третьему разбили лицо. Силовики и ЧОП оцепили стройплощадку, перекрыв на нее доступ.

По словам заместителя председателя Комитета защиты Вычегды Ивана Иванова, это первый случай, когда против местных жителей выступил ОМОН.