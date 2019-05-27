Напавшего на журналиста чиновника исключили из «Единой России»

Президиум генсовета «Единой России» принял решение исключить главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева из партии и приостановить его полномочия как члена регионального совета, а также как секретаря местного отделения «Единой России». Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Он назвал поведение чиновника, который напал на журналиста «России-24» Ивана Литомина, «очередным приступом «белой чиновничьей горячки». «Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками — иди на татами или ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы — тебе не место во власти», — указал Турчак.

Следственный комитет сегодня возбудил в отношении Зайцева уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. По версии следствия, 22 мая съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» пришла в здание администрации, где попыталась записать интервью с главой района. «В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль», — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Чиновник после этого напал на журналиста и повалил его на пол. По версии Зайцева, журналисты вели себя как «бандиты»: «Минуя вахту, минуя охрану, три мужика заскакивают в нерабочее время. Бегом в кабинет, становятся перед душой, сразу начинают тыкать в лицо микрофоном: «не стыдно ли мне занимать должность, имея такое преступное прошлое? Почему я за счет очистных сооружений построил себе коттедж? Почему я рассчитался землей под полигон ТБО со своим адвокатом? Почему я обокрал погорельцев?».