Власти Панамы мешают Генпрокуратуре России возбудить дела в отношении героев «панамского досье»

Российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представили документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову.

«В рамках проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства. Поэтому у прокуроров нет оснований для принятия мер реагирования «в отсутствие сведений, подтверждающих предполагаемые нарушения».