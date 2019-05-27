Власти Панамы мешают Генпрокуратуре России возбудить дела в отношении героев «панамского досье»

Российские следователи не завели ни одного уголовного дела по мотивам «панамского досье», из-за того что власти Панамы не представили документы, которые бы подтвердили описанные в расследовании нарушения. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ помощника генпрокурора Аслана Юсуфова замдиректору Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексею Чумакову.
«В рамках проверок Генпрокуратурой России необходимые документы запрашивались у компетентных органов Республики Панама, однако до настоящего времени соответствующие ответы не получены, а по ряду материалов компетентными органами Республики Панама в предоставлении информации отказано», — следует из ответа ведомства. Поэтому у прокуроров нет оснований для принятия мер реагирования «в отсутствие сведений, подтверждающих предполагаемые нарушения».«Панамское досье» — документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. В расследовании журналистов упоминались российские высокопоставленные чиновники, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, на тот момент глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, замминистра внутренних дел Игорь Зубов.
Также в «панамских документах» нашли виолончелиста Сергея Ролдугина, которого президент Владимир Путин называл своим другом, 16 российских долларовых миллиардеров, а также депутатов и сенаторов, которым закон запрещает заниматься предпринимательской деятельностью.
При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг нашел более 4 тыс. офшорных компаний, которые находятся под контролем российских граждан. Всего эти компании совершили сомнительные финансовые операции на сумму 5 млрд руб., и многие операции были связаны с губернаторским, депутатским и министерским корпусом.