В Пензе работники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

Около 140 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи начали итальянскую забастовку. На первом этапе забастовки, с 27 мая, фельдшеры выездных бригад будет отказываться от работы в составе неполной бригады, а медбратья и медсестры-анестезисты — от обслуживания вызовов в составе неукомплектованной бригады без врача-реаниматолога, рассказал «Интерфаксу» представитель бастующих Павел Кузнецов. На втором этапе, с 10 июня, водители скорых будут отказываться принимать автомобили с техническими неисправностями.

Медики требуют от властей региона повысить им зарплату, а также увеличить количество реанимационных бригад минимум до восьми, чтобы скорые в соответствии с федеральным нормативом успевали доехать к больному за 20 минут, что сейчас в большинстве случаев оказывается невозможным.

В областном минздраве сообщили, что получили заявление бастующих и проверяют его законность.