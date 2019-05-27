В Хакасии СК возбудил уголовное дело из-за нападения чиновника на журналиста

Следственный комитет возбудил в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.
По версии следствия, 22 мая съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» с целью подготовки материала для репортажа пришла в здание администрации, где попыталась записать интервью с главой района. «В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль», — говорится в сообщении СК. В ведомстве отметили, что проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности главы района, о которой заявили журналисты.
Пожары, о которых спрашивал Литомин, произошли 12 апреля 2015 года в селе Шира. Тогда погибли 12 человек, 54 пострадали.