В Хакасии СК возбудил уголовное дело из-за нападения чиновника на журналиста

Следственный комитет возбудил в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева уголовное дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

По версии следствия, 22 мая съемочная группа программы «Вести. Дежурная часть» с целью подготовки материала для репортажа пришла в здание администрации, где попыталась записать интервью с главой района. «В ходе встречи с журналистами Зайцев, находясь в своем рабочем кабинете, будучи недовольным их действиями, направленными на получение информации, толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив потерпевшему физическую боль», — говорится в сообщении СК. В ведомстве отметили, что проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности главы района, о которой заявили журналисты.

Ранее сообщалось , что журналист Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Чиновник после этого напал на журналиста и повалил его на пол. По версии Зайцева, журналисты вели себя как «бандиты»: «Просто оторванные бандиты! Минуя вахту, минуя охрану, три мужика заскакивают в нерабочее время. Бегом в кабинет, становятся перед душой, сразу начинают тыкать в лицо микрофоном: «не стыдно ли мне занимать должность, имея такое преступное прошлое? Почему я за счет очистных сооружений построил себе коттедж? Почему я рассчитался землей под полигон ТБО со своим адвокатом? Почему я обокрал погорельцев?» — сразу, без подготовки, вы понимаете?» — рассказал чиновник.

Пожары, о которых спрашивал Литомин, произошли 12 апреля 2015 года в селе Шира. Тогда погибли 12 человек, 54 пострадали.