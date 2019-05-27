Спонсоры строительства храма в Екатеринбурге оставили выбор места стройки за властями, жителями и РПЦ

«Уральская горно-металлургическая компания» и «Русская медная компания», которые являются одними из соучредителей Фонда св. Екатерины и выступают основными инвесторами строительства собора св. Екатерины в Екатеринбурге, отстранились от конфликта вокруг места строительства храма.

«Участие компаний в этом проекте заключается исключительно в благотворительной финансовой помощи. Место, общественные слушания по его определению и другие обстоятельства строительства являются зоной ответственности городских властей и Екатеринбургской епархии. УГМК и РМК ждут очередного решения жителей Екатеринбурга, городских властей и Екатеринбургской епархии относительно такого места для возведения храма, которое устроит и успокоит всех», — говорится в совместном заявлении компаний.

После того как будет принято окончательное решение, холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства, отмечается в нем.

Начало работ по строительству храма в сквере в центре города 13 мая вызвало массовые протесты. За несколько дней полиция задержала около 100 человек. Позже, с подачи президента Владимира Путина, было решено провести опрос по поводу стройки. До этого времени работы прекратили. В мэрии сообщили сегодня, что с 20 мая получили 8226 обращений с предложениями о возможных площадках для строительства собора. Специалисты успели обработать 3863 заявки. Сбор предложений будет продолжаться в течение 10 дней.