Генпрокуратура подаст иск к экс-мэру Владивостока на 3,2 млрд рублей

Генеральная прокуратура через суд потребует взыскать с бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева 3,2 млрд рублей, полученных нелегальным путем. Иск предъявляется Пушкареву и еще восьми соответчикам, сообщает «Интерфакс». Основанием для иска послужили «выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»)». В результате сговора было заключено не менее 90 контрактов, по ним получено более 3,2 млрд руб., пояснили в ведомстве, отметив, что за оказание содействия Пушкарев получил в качестве взятки 75 млн руб.

Решением Арбитражного суда Приморского края указанные сделки по поставке строительных материалов признаны заключенными в результате картельного сговора.

9 апреля Тверской районный суд Москвы приговорил Пушкарева за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки к 15 годам лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил. Пушкарев добровольно ушел в отставку с поста мэра Владивостока в ноябре 2017 года в связи со своим арестом. Он руководил городом с 23 мая 2008 года.