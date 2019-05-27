В Москве полиция задержала противников точечной застройки

В Москве на Большой Очаковской улице полиция задержала местных жителей, выступающих против строительства высотки вплотную к существующим домам.

Как рассказала «МБХ медиа» одна из задержанных Анна Гринюк, всего полиция увезла в ОВД «Матвеевское» семь человек. Среди них — 70-летняя женщина, которая пострадала при задержании и была госпитализирована с подозрением на инсульт. Сотрудники полиции не представлялись и причины задержания не называли.

«Застройщик собрался строить 22-этажный дом. Это точечная застройка под видом реновации. Публичные слушания не проводились, но жители неоднократно заявляли о том, что они против — там масса замечаний, которые не учли. Например, нет размежевания территории, строительство дома с подземной парковкой пройдет там, где уже сейчас проходят коммуникации существующих домов», — пояснила Гринюк.