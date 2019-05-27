СК начал проверку после нападения главы Ширинского района Хакасии на журналиста

Следственный комитет после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала «Россия-24» Ивана Литомина начал проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Корреспондент программы Литомин ранее обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. Чиновник после этого напал на журналиста и повалил его на пол. Заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить начальника, пытались закрыть камеру.

Пожары, о которых спрашивал Литомин, произошли 12 апреля 2015 года в селе Шира. Тогда погибли 12 человек, 54 пострадали.