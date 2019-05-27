В Москве крупные страховщики резко повысили тарифы ОСАГО

«Альфастрахование» и «Ингосстрах» повысили ставки тарифов ОСАГО на 14%, с 3600 руб. до 4118 руб. «Росгосстрах» поднял тариф на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. Об этом сообщают «Ведомости». На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса — с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и другие коэффициенты.

Стоимость запчастей растет, это приводит к росту средней выплаты по ОСАГО как в Москве, так и в других регионах, что снижает рентабельность бизнеса, объяснил директор департамента обязательных видов страхования «Альфастрахования» Денис Макаров. По этой причине компания вернулась к ставке в Москве до уровня, который уже действовал до 9 апреля, говорит он. Представитель «Росгосстраха» повышение тарифа в Москве оправдывает убыточностью ОСАГО и действиями других страховщиков.

В ОСАГО в целом наблюдается рост убыточности, в частности за счет увеличения частоты выплат, замечает директор страховой аналитической группы Fitch Анастасия Литвинова. Москва — один из самых прибыльных регионов в ОСАГО и повышение тарифов в столице «является в некотором смысле мерой экстренного реагирования в ответ на рост убыточности со стороны компаний», считает она. ЦБ не комментирует тарифную политику отдельных страховщиков, но будет внимательно следить за ситуацией на рынке ОСАГО, сказал его представитель.