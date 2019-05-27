Явка на выборах в Европарламент стала рекордной за 20 лет

В 27 странах ЕС без Великобритании явка а выборах в Европарламент составила около 51%. Если прибавить данные по явке в Соединенном Королевстве, то общий показатель составит от 49 до 52%. Это рекорд за последние 20 лет, сообщает DW. В последние годы явка стабильно снижалась, на выборах в 2014 году она составила 42,61%.

По уточненным данным, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) получает 179 мест в парламенте. У второй по величине фракции — «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» ожидается 150 мест, передает «Интерфакс». «Альянс либералов и демократов за Европу» может получить 107 мандатов и стать третьей по количеству депутатов фракцией. На четвертой позиции «зеленые» с 70 мандатами. У «Европейских консерваторов и реформаторов» 58 депутатских мест.

Впервые за три десятилетия в результате выборов изменился баланс сил в Европарламенте — традиционному доминированию консерваторов и социалистов пришел конец, отмечает Euronews

«Две классические партии, социалисты и консерваторы, потеряли большинство. Это означает, что по-настоящему прочного — я подчеркиваю, прочного — проевропейского большинства сформировать невозможно без участия нашей новой центристской группы», — заявил лидер европейских либералов Ги Верхофстадт.

Фракции «Европа наций и свобод» получает 58 мест, «Европа свободы и прямой демократии» — 56 мест. У «Объединенных Европейских левых и северных «зеленых» левых» — 38 мест. 35 мандатов достается депутатам, пока не входящим в конкретные фракции.