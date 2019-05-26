РПЦ строит три храма в сутки

Русская православная церковь строит в среднем три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет. Это не потому, что у нас очень много денег и мы не знаем, куда их потратить. Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается», — сказал он, обращаясь к верующим, пришедшим на службу после освящения храма Всех Святых в Страсбурге, передает «Интерфакс».

Строительство храма Всех Святых и приходского духовно-культурного центра началось в Страсбурге в 2013 году. Участок под строительство был передан городом русской православной общине в аренду на 99 лет. Строительные работы велись за счет частных пожертвований.