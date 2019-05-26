Михаил Ходорковский о смене режима

Сегодня в российском обществе только симоняны-соловьевы еще поют осанну режиму, уже много лет обеспечивающему темпы экономического роста страны «околоноля».

Вероятно поэтому получаю достаточно много упреков в отсутствии у оппозиции конкретных, пошаговых планов смены власти.

Не сомневаюсь, что основной интересующийся — 2-е управление и лично генерал Седов, но интерес есть и у нормальных людей.

Конечно, возможно чудо или, как его называют умными словами, «черный лебедь». Но все мы знаем — лучше всего получаются хорошо подготовленные чудеса.

Возможна ли смена власти при Путине, желающем продолжать править, без выхода за ныне существующее законодательство и сложившуюся практику его применения?

Точно нет!

Способен ли Путин сам демонтировать то, что он складывал десятилетиями?

Вероятнее всего — нет.

Значит, мы говорим про смену власти с «выходом за флажки». То есть о революции (многих пугает это слово, но другого слова для обозначения выхода за существующее законодательное пространство не придумали).

Революция в 21 веке уже не равна гражданской войне, но нужен набор действий, чтобы избежать такой формы гражданского противостояния.

Классическая теория говорит: для успеха революции «…верхи не могут, низы не хотят…+ субъективный фактор в виде движущей силы».

Фактор «верхи не могут» при нашей самодержавной модели означает осознание тупика самим Путиным, его силовым окружением и, в гораздо меньшей степени значимости, их «либеральной» подтанцовкой.

Решение этой задачи состоит:

— из их собственных ошибок власти во внутри- и внешнеполитической работе (пенсионная реформа, инвестиции в Венесуэлу…);

— из нашей помощи в осознании фактов и результатов этих ошибок (открытое выражение недовольства); и

— из нашего подталкивания к необходимости принимать трудные решения (публичные общественные конфликты вокруг планов застроек, мусорной проблемы…)

При этом теперь уже есть опасность, что «собственной ошибкой» станет ядерный конфликт или поражение в вооруженном противостоянии в какой-нибудь очередной Сирии…

Фактор «низы не хотят» — означает готовность общества пожертвовать чем-то существенным для изменения существующего положения.

От «делайте — мы не будем вмешиваться» с результатом, как правило, в форме смены лиц во власти без смены системы.

И до «всех не перестреляешь», но это уже гражданская война и результат, как правило тот же — смена лиц без смены системы.

То есть наша задача, задача ядра оппозиции (то есть тех, кто хочет и может бороться) — с одной стороны, показывать людям, что «так жить нельзя» (ибо люди часто ведут себя как лягушки — из медленно закипающей воды не выпрыгивают).

А с другой — объяснять, что просто смена несимпатичных лиц на пока более симпатичные ничего не меняет.

Менять надо систему, где «прийди и володей нами», на нормальное политическое представительство, где каждый политик на самом деле «слуга народа». То есть реально контролируем, поправляем и смещаем теми, кто его выбрал.

И наконец — политическое лидерство.

Здесь опять возможны два подхода.

Первый, сидящий у всех в головах: объединимся и противопоставим «кто, если не..» от власти — «кто, если не…» от оппозиции (вариация — праймериз того «кто если не…» из 10 претендентов).

Привычно, но последствия известны по Борису Николаевичу: от борца с привилегиями и сторонника демократии до расстрела парламента (и переписывания Конституции из почти демократической в почти самодержавную) — меньше 4 лет…

Второй, непривычный, но ведущий к смене не персоналий, а системы: упорное выстраивание коалиций продемократических сил (речь идет не сразу про ОГФ или КСО, а про коалиции по конкретным проблемам типа выборов).

Причем надо понимать: продемократические — все, кто согласен выстраивать гарантии (именно гарантии!) регулярной сменяемости власти по результатам честных выборов и уважать основные права и свободы человека.

То есть и левые, и либеральные, и национально ориентированные, и более радикальные, и более конформистские…

В этой модели нет вождя, а по каждому вопросу придется учиться искать компромисс.

И здесь опять развилка:

первый вариант — власть соглашается с постепенной трансформацией путем замещения своих прямых ставленников в органах власти на реальных представителей общества (по примеру Испании) и постепенной, реальной передачи власти в руки этих органов. Модель бескровная, с определенными гарантиями уходящим;

вариант второй — власть блокирует трансформацию, в которой уже хочет участвовать не только радикальная оппозиция, а продемократическое большинство. В такой ситуации при любом случайном поводе возникнет краткосрочное объединение всех и вся и произойдет революция с разной возможной степенью «бархатности», но уже безо всяких гарантий и с риском перерастания в гражданскую войну.

Таким образом, предлагаемые (и реализуемые) шаги оппозиции:

— помощь различным общественным силам в отстаивании своих прав в столкновении с властью на разных уровнях, освещение и разъяснение ошибок и преступлений власти;

— наглядная демонстрация обществу факта постепенного ухудшения его положения, как абсолютного, так и в сопоставлении с нормально развивающимися странами;

— разъяснение людям необходимости смены системы, а не только отдельных лиц;

— формирование коалиций всех продемократических сил по каждому возможному поводу (в том числе без всяких «юридизаций»),

попытка формирования органов власти из числа граждан с продемократическими взглядами.

В случае блокировки властью трансформационных процессов — переход к акциям гражданского неповиновения при любом достойном поводе, а дальше уж как пойдет…

Таким образом, оппозиция имеет и реализует план постепенной трансформации/смены власти.

Власть пытается расколоть оппозицию, отколоть ее радикальную часть от более широкой общественной поддержки, а радикальную часть оппозиции противопоставить более «умеренным» и, наконец, просто подавить репрессиями.

Оппозиция учится быть вместе по вопросам критической важности.

Впереди, даже при удачном стечении обстоятельств, еще несколько лет серьезной работы.

Мы обязательно будем ошибаться, но мы можем позволить себе ошибки. Мы не можем лишь себе позволить опускать руки. Да и с чего бы? Авторитарная власть, как сапер, ошибется лишь однажды, и мы победим.

Россия будет свободной!

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