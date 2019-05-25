Трибунал ООН потребовал от России освободить захваченных украинских моряков

Российских представителей на суде не было. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. Судья заявил, что страны должны до 25 июня представить в Трибунал по морскому праву отчеты об инциденте, передает ТАСС.
16 апреля украинские власти обратились в суд в Гамбурге с требованием принять меры в отношении России. В МИД РФ заявили, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
25 ноября 2018 года российские пограничники в Керченском проливе захватили три корабля военно-морских сил Украины. 24 человека, которые находились на кораблях, арестованы по обвинению в нарушении государственной границы. Киев считает их военнопленными.
Версии произошедшего 25 ноября от ФСБ России и Киева читайте здесь.
Версия конфликта от Bellingcat, рассказывающая о том, как военные России многократно атаковали украинские корабли, в том числе в нейтральных водах, изложена здесь.