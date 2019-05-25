Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского фестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов удостоен приза за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Награду за его фильм «Дылда» вручили продюсеру картины Александру Роднянскому, передают «Ведомости».

Режиссер приезжал в Канны на премьеру фильма 16 мая, но затем вернулся в Москву. Роднянский отметил, что Балагов, которому 27 лет, является учеником режиссера Александра Сокурова: «Я знаю, что сказал бы Кантемир, оказавшись на этой сцене. Он бы поблагодарил своего учителя, команду и фестиваль — за то, что выбрали его картину».

Фильм «Дылда» рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград и пытаются начать жить мирной жизнью. В России фильм выйдет в прокат 20 мая.

Секция «Особый взгляд» является второй по значимости на Каннском кинофестивале. В нее отбираются необычные фильмы, зачастую созданные режиссерами-дебютантами, отмечают «Ведомости». Балагов во второй раз принимал участие в этой программе. В 2017 году он получил премию Международной федерации кинопрессы за свою картину «Теснота».