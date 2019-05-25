США начинают продажу вооружений для сдерживания Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о решении администрации президента начать продажу вооружения в Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию для противодействия Ирану. Общая сумма сделок — $8,1 млрд. Речь идет о разведывательном оборудовании, боеприпасах и «другом снаряжении».

«Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживать и защищаться от Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении Помпео. Он отметил, что это «расширит возможности наших партнеров по обеспечению собственной самообороны и укрепит недавние изменения в позиции США в регионе для сдерживания Ирана».

В сообщении отмечается, что решение о поставках принято в обход Конгресса благодаря ст. 36 Закона о контроле над экспортом вооружений. Она позволяет президенту в случае экстренной необходимости в интересах национальной безопасности совершать поставки вооружений без согласования с Конгрессом.В начале мая США для сдерживания Ирана направили авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики. 24 СМИ сообщили, что Дональд Трамп намерен отправить 1,5 тыс. военных в регион.