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США начинают продажу вооружений для сдерживания Ирана

25.05.2019

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о решении администрации президента начать продажу вооружения в Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию для противодействия Ирану. Общая сумма сделок — $8,1 млрд. Речь идет о разведывательном оборудовании, боеприпасах и «другом снаряжении».

«Эти продажи будут поддерживать наших союзников, укреплять стабильность на Ближнем Востоке и помогать этим странам сдерживать и защищаться от Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении Помпео. Он отметил, что это «расширит возможности наших партнеров по обеспечению собственной самообороны и укрепит недавние изменения в позиции США в регионе для сдерживания Ирана».

В сообщении отмечается, что решение о поставках принято в обход Конгресса благодаря ст. 36 Закона о контроле над экспортом вооружений. Она позволяет президенту в случае экстренной необходимости в интересах национальной безопасности совершать поставки вооружений без согласования с Конгрессом. 

В начале мая США для сдерживания Ирана направили авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики. 24 СМИ сообщили, что Дональд Трамп намерен отправить 1,5 тыс. военных в регион.

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны. Вашингтон также возобновил вторичные санкции, которые затрагивают другие страны, ведущие бизнес с Ираном. Своей целью США назвали доведение экспорта иранской нефти до нуля. 8 мая 2019 года Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что страна приостановит исполнение некоторых обязательств в рамках ядерной сделки. Он подчеркнул, что решение обусловлено выходом США из ядерного соглашения и введением Вашингтоном санкций.

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