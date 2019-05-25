НАТО меняет военную стратегию из-за России

НАТО впервые за несколько десятилетий меняет свою военную стратегию. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag объяснил этот шаг необходимостью реагировать на «ядерную угрозу» со стороны России, передает DW.

По его словам, с 2014 года сложилась «новая обстановка в сфере безопасности», возникли новые вызовы на востоке и на юге Европы. Кроме того, Россия все чаще использует «ядерную угрозу» против Запада. «Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций», — пояснил Столтенберг. Он подчеркнул, что сила альянса состоит именно в том, чтобы «быть в состоянии измениться при необходимости».

Генеральный секретарь НАТО напомнил, что в 2014 году страны — участницы организации договорились увеличить свои расходы на оборону почти до двух процентов ВВП. Это не искусственно придуманные цифры, они «отражают потребности, связанные с военной обороноспособностью» альянса, добавил Столтенберг.