«Голос»: Свободу Роману Удоту

Перед каждыми российскими выборами вокруг «Голоса» пытаются создать негативный фон — чтобы попытаться дискредитировать нас в глазах общества. 8 сентября пройдут выборы в большом количестве регионов. В прошлом году они закончились скандалами и проигрышем ряда кандидатов от власти. Теперь власти пытаются изолировать от общества одного из самых активных и авторитетных экспертов по фальсификациям на выборах.
Мы считаем, что те, кто стоит за преследованием Романа, стараются запугать все наблюдательское сообщество в преддверии выборов.
Конечно, при вашей поддержке мы справимся со всем этим, как справлялись уже не раз. Если вы хотите поддержать «Голос», то сделать это можно любой суммой, а еще лучше подписаться на ежемесячные пожертвования, тогда мы сможем лучше планировать нашу работу.
Свободу Роману Удоту!