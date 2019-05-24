«Голос»: Свободу Роману Удоту

22 мая под домашний арест отправился Роман Удот — один из основных экспертов движения в защиту прав избирателей «Голос». Романа обвиняют в угрозе убийства сотрудников НТВ Александры Мирошниченко и Эдуарда Журавлева, которые на протяжении нескольких лет преследовали самого Романа, его малолетнего сына и пожилых родителей.Перед каждыми российскими выборами вокруг «Голоса» пытаются создать негативный фон — чтобы попытаться дискредитировать нас в глазах общества. 8 сентября пройдут выборы в большом количестве регионов. В прошлом году они закончились скандалами и проигрышем ряда кандидатов от власти. Теперь власти пытаются изолировать от общества одного из самых активных и авторитетных экспертов по фальсификациям на выборах.Мы считаем, что те, кто стоит за преследованием Романа, стараются запугать все наблюдательское сообщество в преддверии выборов.Конечно, при вашей поддержке мы справимся со всем этим, как справлялись уже не раз. Если вы хотите поддержать «Голос», то сделать это можно любой суммой, а еще лучше подписаться на ежемесячные пожертвования, тогда мы сможем лучше планировать нашу работу.Свободу Роману Удоту!