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«Голос»: Свободу Роману Удоту

24.05.2019

Эксперт «Голоса» Роман Удот арестован накануне старта избирательных кампаний в регионах России
22 мая под домашний арест отправился Роман Удот — один из основных экспертов движения в защиту прав избирателей «Голос». Романа обвиняют в угрозе убийства сотрудников НТВ Александры Мирошниченко и Эдуарда Журавлева, которые на протяжении нескольких лет преследовали самого Романа, его малолетнего сына и пожилых родителей.

Перед каждыми российскими выборами вокруг «Голоса» пытаются создать негативный фон — чтобы попытаться дискредитировать нас в глазах общества. 8 сентября пройдут выборы в большом количестве регионов. В прошлом году они закончились скандалами и проигрышем ряда кандидатов от власти. Теперь власти пытаются изолировать от общества одного из самых активных и авторитетных экспертов по фальсификациям на выборах. 

Мы считаем, что те, кто стоит за преследованием Романа, стараются запугать все наблюдательское сообщество в преддверии выборов. 

Конечно, при вашей поддержке мы справимся со всем этим, как справлялись уже не раз. Если вы хотите поддержать «Голос», то сделать это можно любой суммой, а еще лучше подписаться на ежемесячные пожертвования, тогда мы сможем лучше планировать нашу работу.

Свободу Роману Удоту!

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