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Нюта Федермессер объявила о выдвижении в депутаты Мосгордумы

24.05.2019

Основатель фонда «Вера» Нюта Федермессер объявила, что планирует баллотироваться в Мосгордуму. Она будет выдвигаться в 43-м округе – в том же, что и сотрудница ФБК Любовь Соболь и член политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин, сообщают «Ведомости»

Избирательный округ № 43 включает Пресненский район, Арбат и Хамовники. Свое решение избираться именно там Федермессер объяснила тем, что она живет и работает в одном из этих районов. По ее словам, она хочет стать депутатом, чтобы продвигать в столице общественно значимые законы, которые позже могут перенять регионы. Это могут быть законы, которые контролировали бы качество медицинской и социальной помощи, а также законы об общественном контроле и волонтерстве.

«Я давно уже знаю, что можно и нужно изменить, чтобы нам с вами не было бы так страшно. Чтобы не было такой безнадеги впереди, когда думаешь про собственную болезнь и старость. И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их. Особенно в нашей стране, где статус и деньги можно потерять в один день», — заявила Федермессер. 

Ранее Алексей Навальный в открытом письме Федермессер попросил ее не участвовать в выборах в 43-м округе. 

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