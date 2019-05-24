В Тюмени экс-координатора «Открытой России» объявили в розыск

Бывшего координатора «Открытой России» в Тюменской области Антона Михальчука объявили в розыск по уголовному делу об участии в нежелательной организации. Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «МБХ медиа», что в апреле Михальчука вызвали на допрос в Следственный комитет. Приехавший вместо него адвокат подал ходатайство для ознакомления с материалами дела, однако следователь отказался его принимать, сказав, что дело якобы возбуждено не против Михальчука, а на допрос его пригласили в качестве свидетеля.

По его словам, в отделах полиции Тюмени развешены фотографии Михальчука с ориентировками о розыске, где указано, что он проходит по делу по ст. 284.1 УК.

Михальчук рассказал Znak.com , что поводом для возбуждения дела стала организация осенью 2018 года видеоконференции основателя «Открытой России» Михаила Ходорковского. Он также сообщил, что с начала года живет не в России.

Ранее в 2018 году тюменская прокуратура заводила на Михальчука два административных дела за сотрудничество с нежелательной организацией за то, что он провел семинар правозащитников «Открытой России», а также за лекцию журналиста и экономиста Дмитрия Травина на тему «Просуществует ли путинская экономическая система до 2042 года», организованную под брендом «Открытой России».



В «Открытой России» сообщают, что фигурнатами уголовных дел по статье о деятельности «иностранных нежелательных организаций», к которым российские власти причислили российское движение «Открытая Россия», ликвидированное решением конференции 31 марта 2019 года, стали четыре человека. Это:

— Анастасия Шевченко, статус — обвиняемая. Находится под домашним арестом 120 дней. Арест до 17 июня. Состав: участвовала в дебатах как представитель «Открытой России», организовала семинар для кандидатов в депутаты. В рамках дела идут допросы руководства и участников движения, включая бывшего председателя Андрея Пивоварова и зампреда Владимира Кара-Мурзу;

— Яна Антонова, статус — обвиняемая. 20 мая были предъявлены обвинения по 284.1 УК РФ, мера пресечения не избрана. Состав: опубликовала в интернете ролик о нехватке школ в городе с логотипом «Открытой России»;

— Максим Верников, статус — подозреваемый, мера пресечения не избрана. Состав: организовал собрание активистов и онлайн беседу с Михаилом Ходорковским;

— Антон Михальчук, статус — в федеральном розыске. Состав: организовал лекцию политолога Дмитрия Травина и онлайн беседу с Михаилом Ходорковским.