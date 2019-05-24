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В Тюмени экс-координатора «Открытой России» объявили в розыск

24.05.2019

Бывшего координатора «Открытой России» в Тюменской области Антона Михальчука объявили в розыск по уголовному делу об участии в нежелательной организации. Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников сообщил «МБХ медиа», что в апреле Михальчука вызвали на допрос в Следственный комитет. Приехавший вместо него адвокат подал ходатайство для ознакомления с материалами дела, однако следователь отказался его принимать, сказав, что дело якобы возбуждено не против Михальчука, а на допрос его пригласили в качестве свидетеля. 

По его словам, в отделах полиции Тюмени развешены фотографии Михальчука с ориентировками о розыске, где указано, что он проходит по делу по ст. 284.1 УК.

Михальчук рассказал Znak.com, что поводом для возбуждения дела стала организация осенью 2018 года видеоконференции основателя «Открытой России» Михаила Ходорковского. Он также сообщил, что с начала года живет не в России.

Ранее в 2018 году тюменская прокуратура заводила на Михальчука два административных дела за сотрудничество с нежелательной организацией за то, что он провел семинар правозащитников «Открытой России», а также за лекцию журналиста и экономиста Дмитрия Травина на тему «Просуществует ли путинская экономическая система до 2042 года», организованную под брендом «Открытой России». 

В «Открытой России» сообщают, что фигурнатами уголовных дел по статье о деятельности «иностранных нежелательных организаций», к которым российские власти причислили российское движение «Открытая Россия», ликвидированное решением конференции 31 марта 2019 года, стали четыре человека. Это:

— Анастасия Шевченко, статус — обвиняемая. Находится под домашним арестом 120 дней. Арест до 17 июня. Состав: участвовала в дебатах как представитель «Открытой России», организовала семинар для кандидатов в депутаты. В рамках дела идут допросы руководства и участников движения, включая бывшего председателя Андрея Пивоварова и зампреда Владимира Кара-Мурзу; 

— Яна Антонова, статус — обвиняемая. 20 мая были предъявлены обвинения по 284.1 УК РФ, мера пресечения не избрана. Состав: опубликовала в интернете ролик о нехватке школ в городе с логотипом «Открытой России»; 

— Максим Верников, статус — подозреваемый, мера пресечения не избрана. Состав: организовал собрание активистов и онлайн беседу с Михаилом Ходорковским; 

— Антон Михальчук, статус — в федеральном розыске. Состав: организовал лекцию политолога Дмитрия Травина и онлайн беседу с Михаилом Ходорковским.

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