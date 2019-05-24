Алексей Макаркин о Кремле и РПЦ

Владимир Путин пожелал патриарху Кириллу «график свой корректировать в сторону разгрузки». В советско-российской традиции такой совет может быть предвестником «ухода на заслуженный отдых по состоянию здоровья». Однако ситуация выглядит более сложной. В последний раз патриарха в России увольняли в XVII веке (неудачная попытка обновленцев сместить патриарха Тихона в 1923 году не в счет). Уход патриарха – пусть и формально добровольный – это слишком большое потрясение для такого традиционного института, как церковь.

Можно предположить, что речь идет о другом. В последнее время отношения РПЦ и государства стали не столь идиллическими, как ранее. Церковь настаивает на возвращении ей утраченных после революции храмов и других сооружений даже в тех случаях, когда сталкивается с общественным неприятием. Пример – Исаакиевский собор в Петербурге. Кроме того, массовое строительство новых храмов в ряде случаев также приводит к конфликтам (Екатеринбург – только самый громкий пример). Причем недовольными могут оказаться и протестующие общественники, и сторонники церкви (в том случае, если государство идет навстречу общественникам).

Все эти истории – следствие ставки на богатую, сильную, аппаратно влиятельную церковь, которая не должна «подстраиваться» под общество. Это принципиальная ставка патриарха Кирилла. В то же время государство заинтересовано в общественном спокойствии — и в связи с этим в снижении амбиций церкви, в отказе от стремления столь активно «продавливать» свои интересы.