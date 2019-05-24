Грефа переизбрали президентом Сбербанка

На общем собрании акционеров Сбербанка переизбрали действующего президента банка Германа Грефа на новый четырехлетний срок. На собрании сообщили, что банк с 25 мая снижает ставки по ипотеке на 0,3–0,6 п. п., передает «КоммерсантЪ».

Греф считает, что часть дивидендов Сбербанка следует сохранять на балансе ЦБ РФ, а не направлять в федеральный бюджет. Сбербанк сможет перейти к выплате дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли в 2020 году. За три года банк планирует выплатить 1 трлн руб. дивидендов.

Чистая прибыль Сбербанка за 2018 год составила 782,2 млрд руб. Активы составляют 26,9 трлн руб. Прибыль от небанковских услуг за четыре месяца 2019 года превысила 250 млн руб. Сбербанк планирует в течение трех месяцев закрыть сделку с Rambler Group, предусматривающую получение банком 46,5% акций компании. При этом Греф заявил, что Сбербанк никогда не планировал купить 50% в «Яндексе».