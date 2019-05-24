Грефа переизбрали президентом Сбербанка

На общем собрании акционеров Сбербанка переизбрали действующего президента банка Германа Грефа на новый четырехлетний срок. На собрании сообщили, что банк с 25 мая снижает ставки по ипотеке на 0,3–0,6 п. п., передает «КоммерсантЪ».
Греф считает, что часть дивидендов Сбербанка следует сохранять на балансе ЦБ РФ, а не направлять в федеральный бюджет. Сбербанк сможет перейти к выплате дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли в 2020 году. За три года банк планирует выплатить 1 трлн руб. дивидендов.