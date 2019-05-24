Рогозин на посту главы «Роскосмоса» заработал в три раза меньше предшественника

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин за год заработал 29,5 млн рублей, 23,5 млн были получены в качестве вознаграждения по основному месту работы. Как отмечает «Интерфакс», Игорь Комаров, возглавлявший госкорпорацию до Рогозина, по итогам 2017 года задекларировал 108,5 млн рублей, при этом за работу в «Роскосмосе» он получил 71,5 млн рублей, что в три раза больше зарплаты Рогозина.

В собственности у Рогозина мотоцикл BMW R1200GS Adventure, автомобили Газ-21Р «Волга» и Mercedes Benz S560. Он владеет земельным участком в 2,3 тыс. кв.м. и домом площадью 782 кв.м. Кроме того, глава «Роскосмоса» пользуется квартирой в 346 кв.м.

По итогам 2017 года Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера, задекларировал 24 млн 212 тыс. руб. дохода. В 2016 году его доход составлял чуть больше 8 млн руб.