Осужденный за взятки экс-генерал СК Никандров освободился по УДО

Бывший заместитель руководителя СКР по Москве Денис Никандров условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщил ТАСС представитель Тагилостроевского районного суда Нижнего Тагила.

«Удовлетворено ходатайство Дениса Никандрова об УДО на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней. Администрация учреждения исправительной колонии № 13 характеризовала его положительно, прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства», — сказал представитель суда.

После вступления решения в силу Никандров будет освобожден.В августе 2018 года Никандрова осудили на пять с половиной лет за получение доли от взятки, которая была передана должностным лицам СКР за смягчение обвинения и освобождение из-под стражи помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрея Кочуйкова (Итальянца). Последнего задержали в 2015 году после перестрелки у ресторана Elements.





Подробнее о расследовании коррупции в СКР Еще во время следствия Никандров признался, что дал взятку своему непосредственному начальнику Александру Дрыманову. Деньги были переданы в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе. Сотрудники ФСБ задержали Дрыманова в июле. Ему предъявили официальное обвинение в получении взяток.Подробнее о расследовании коррупции в СКР читайте здесь