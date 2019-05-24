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Осужденный за взятки экс-генерал СК Никандров освободился по УДО

24.05.2019

Бывший заместитель руководителя СКР по Москве Денис Никандров условно-досрочно освобожден из колонии. Об этом сообщил ТАСС представитель Тагилостроевского районного суда Нижнего Тагила. 

«Удовлетворено ходатайство Дениса Никандрова об УДО на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней. Администрация учреждения исправительной колонии № 13 характеризовала его положительно, прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства», — сказал представитель суда.

После вступления решения в силу Никандров будет освобожден.

В августе 2018 года Никандрова осудили на пять с половиной лет за получение доли от взятки, которая была передана должностным лицам СКР за смягчение обвинения и освобождение из-под стражи помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрея Кочуйкова (Итальянца). Последнего задержали в 2015 году после перестрелки у ресторана Elements.

В октябре Верховный суд смягчил приговор, разрешив Никандрову отбывать наказание в колонии общего режима.

Еще во время следствия Никандров признался, что дал взятку своему непосредственному начальнику Александру Дрыманову. Деньги были переданы в качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого заместителя руководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе. Сотрудники ФСБ задержали Дрыманова в июле. Ему предъявили официальное обвинение в получении взяток.

Подробнее о расследовании коррупции в СКР читайте здесь


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