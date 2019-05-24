Песков: премьерство Мэй приходится на непростой период в наших двусторонних отношениях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог вспомнить заслуг премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в развитии отношений Москвы и Лондона.
«К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией, скорее наоборот — премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях», — сказал Песков, передает ТАСС.
Тереза Мэй сегодня объявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии 7 июня, а после выбора нового лидера покинет и пост премьера.