Песков: премьерство Мэй приходится на непростой период в наших двусторонних отношениях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог вспомнить заслуг премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в развитии отношений Москвы и Лондона.

«К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией, скорее наоборот — премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период в наших двусторонних отношениях», — сказал Песков, передает ТАСС.

Песков отметил, что Кремль пока не готов комментировать отставку Мэй. При этом он заявил, что Москва с большим вниманием наблюдает за процессами, связанными с Brexit: «Мы очень внимательно это отслеживаем, в первую очередь это обусловлено тем, что Евросоюз является нашим главным торгово-экономическим партнером, поэтому, конечно, мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном, развивающемся партнере».

Тереза Мэй сегодня объявила, что уходит с поста лидера Консервативной партии 7 июня, а после выбора нового лидера покинет и пост премьера.