Волонтер «Российской ЛГБТ-сети» рассказал об угрозах переломать кости в РОВД

Волонтер «горячей линии» «Российской ЛГБТ-сети» рассказал, что ему угрожали семеро неизвестных мужчин. Как сообщили «Медиазоне» в организации, это произошло 17 мая, когда неизвестные пришли к волонтеру домой в Петербурге. Трое мужчин, по словам волонтера, были жителями Чечни, а остальные четверо намекали, что работают в полиции. Один из предполагаемых силовиков сказал волонтеру: «Мы отвезем тебя в РОВД и кости переломаем».

По информации «Российской ЛГБТ-сети», мужчины искали координатора программы экстренной помощи организации Давида Истеева и ушедшую из дома чеченскую девушку, о которой волонтер ничего не знал.

Истеев неоднократно получал угрозы, в том числе от людей, которые представлялись сотрудниками полиции Старопромысловского района Грозного, уголовного розыска Северной Осетии, а также представителями «поискового отряда Рамзана Кадырова».

Одна из сфер деятельности «Российской ЛГБТ-сети» — проблема преследования геев в Чечне, отмечает «Медиазона». В частности, в начале января правозащитники рассказали об убийстве в результате пыток двух геев в республике.