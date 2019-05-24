МВФ: рост потребкредитования угрожает финансовой стабильности России

Международный валютный фонд предупредил о рисках перегрева потребительского кредитования в России.

«Могут потребоваться дополнительные меры по сдерживанию необеспеченного потребительского кредитования, если действующих мер окажется недостаточно для ограничения угроз финансовой стабильности», — цитирует «Интерфакс» заявление по итогам миссии МВФ в России.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее на коллегии ведомства говорил, что по итогам 2018 года показатель задолженности населения по потребительскому кредитованию вырос на 1,5 трлн руб: «Весь прошлый год потребкредитование только ускорялось. Его темпы превышают существенно 20%, что гораздо выше темпов роста доходов населения».