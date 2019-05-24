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Тереза Мэй объявила об отставке

24.05.2019

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии 7 июня, значит она должна покинуть и пост главы правительства.

Она сообщила о своем решении после встречи с министром иностранных дел Джереми Хантом и министром внутренних дел Саджидом Джавидом, высказавшим главе правительства опасения по поводу ее нового плана по выходу Британии из Европейского союза.

На Мэй оказывалось давление после того, как ее новые предложения по Brexit, объявленные во вторник, вновь не получили поддержки в парламенте. Объявляя о планах ухода, Мэй заявила, что глубоко сожалеет, что не смогла заручиться поддержкой своего плана, передает «Би-би-си».



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