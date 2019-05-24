Бывшего юриста ЮКОСа заочно приговорили к 10 годам колонии

Хамовнический районный суд Москвы заочно приговорил бывшего юриста ЮКОСа Павла Ивлева к 10 годам лишения свободы по делу о хищении имущества и легализации денег. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Сергея Купрейченко.

Суд решил, что Ивлев причастен к хищению нефти дочерних компаний ЮКОСа и легализации денег от ее продаж. Сам Ивлев на заседании не присутствовал, так как находится в США.

Следствие по делу длилось почти 14 лет. В 2004 году Ивлев пошел в Генпрокуратуру в качестве защитника двух сотрудников адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс», которое занималось юридическим сопровождением сделок ЮКОСа. Однако следователь решил допросить и самого Ивлева, чтобы тот рассказал «что-нибудь компрометирующее». После этого Ивлев уехал из России.

Он выражал желание участвовать в судебных заседаниях по своему делу по видеосвязи и говорил, что хотел бы видеть Алексея Навального своим общественным защитником.