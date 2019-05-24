Жаловавшийся на бедность полицейских замглавы МВД задекларировал доход в 38 млн

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев. Он получил более 38 млн руб., что в 10 раз больше, чем в 2017 году. Как пояснила ТАСС официальный представитель ведомства Ирина Волк, это связано с выплатой на жилье. «В установленном законом порядке Гостев получил единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилья», — сказала она.

Ранее Гостев на заседании комитета по обороне и безопасности Совета Федерации заявлял, что уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат. Очевидно, отмечал замминистра, что из-за инфляции «произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников».

Доходы других заместителей главы МВД составили от 4 млн до 6 млн руб. Глава МВД Владимир Колокольцев по итогам 2018 года задекларировал доход в размере 10 млн руб.