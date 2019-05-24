СК начал проверку информации о преследовании жителя Чечни за жалобу Путину

Следственный комитет начал проверку сообщений о преследовании жителя Чечни Рамазана Джалалдинова, который ранее записал видеообращение с жалобой на чиновников президенту России Владимиру Путину. Как пишет «Новая газета», сообщение о преследованиях Джалалдинова и членов его семьи правозащитники направили в СК еще в 2016 году. Однако в проверке было отказано. Спустя три года они подали в суд, и проверка началась.В 2016 году Джалалдинов опубликовал видеообращение, в котором, в частности, пожаловался на коррупцию в республике. После этого его дом сгорел, а семью депортировали из Чечни. Сам Джалалдинов бежал из села после угроз со стороны замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова.
Глава республики Рамзан Кадыров тогда заявил, что житель Кенхи сам «вывез свою семью и имитировал поджог жилища». Позже Джалалдинов записал новое видео, в котором извинился за свои слова. В ответ Кадыров сказал, что он может вернуться в Чечню, где ему «окажут несравнимую заботу».