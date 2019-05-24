СК начал проверку информации о преследовании жителя Чечни за жалобу Путину

Следственный комитет начал проверку сообщений о преследовании жителя Чечни Рамазана Джалалдинова, который ранее записал видеообращение с жалобой на чиновников президенту России Владимиру Путину. Как пишет «Новая газета», сообщение о преследованиях Джалалдинова и членов его семьи правозащитники направили в СК еще в 2016 году. Однако в проверке было отказано. Спустя три года они подали в суд, и проверка началась.

В 2016 году Джалалдинов опубликовал видеообращение, в котором, в частности, пожаловался на коррупцию в республике. После этого его дом сгорел, а семью депортировали из Чечни. Сам Джалалдинов бежал из села после угроз со стороны замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова.Глава республики Рамзан Кадыров тогда заявил, что житель Кенхи сам «вывез свою семью и имитировал поджог жилища». Позже Джалалдинов записал новое видео, в котором извинился за свои слова. В ответ Кадыров сказал, что он может вернуться в Чечню, где ему «окажут несравнимую заботу».