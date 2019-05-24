Арбитражный суд отменил претензии Роспотребнадзора к компании Пригожина

Московский арбитражный суд отменил решение Роспотребнадзора о привлечении к административной ответственности компании Евгения Пригожина «Школьник-ЮЗ». Об этом сообщает «МБХ медиа».

В феврале Роспотребнадзор выписал компании штраф за нарушение требований технических регламентов. Размер штрафа и причины его отмены не известны.

Ранее прокуратура отказала Роспотребнадзору в проведении новых проверок компаний, связанных с Пригожиным, которые занимаются поставкой детского питания в учебные заведения Москвы. В Роспотребнадзоре заявили, что ведомство проводило проверки трех компаний: «Конкорд», «Московский школьник» и «Школьник-ЮЗ» и обнаружило нарушения санитарного законодательства на самих предприятиях и в образовательных учреждениях.

В конце декабря 2018 года стало известно о массовом отравлении детей в московских детсадах. Родители обвиняли поставщика продуктов. 25 апреля глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева сообщила, что компания «Конкорд» выплатила более 2 млн руб. штрафов.