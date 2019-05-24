Все больше россиян уверены в затяжном характере кризиса

Более половины россиян (53%) верят, что экономические сложности продлятся еще минимум четыре года, говорится в исследовании компании GfK. В 2017 году таких пессимистов было 44%, в 2015 году — 29%, отмечают «Ведомости». При этом почти каждый четвертый (24%) россиянин считает, что в ближайшее пятилетие ситуация в экономике может ухудшиться.

Эксперты РАНХиГС отметили рост ощутивших кризис. Если в апреле 2018 года об ухудшении говорили 29,6% граждан, то в апреле 2019 года уже 33,3%. Собственное материальное положение оценили как ухудшившееся за последний год 27% россиян, еще 60% изменений не почувствовали.

Пессимизм в первую очередь связан с падением доходов, считает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. В апреле Росстат пересчитал по новой методике реальные доходы населения за прежние годы, но все равно обнаружил их падение по сравнению с докризисным 2013 годом на 8,3%. В новейшей истории России такого долгого их снижения — в течение пяти лет — еще не было. В первом квартале текущего года реальные доходы продолжили падать — еще на 2,3%.