SpaceX запустила первые 60 спутников системы глобального интернета Starlink

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с первыми 60 коммуникационными спутниками системы Starlink. Предполагается, что в ближайшие годы компания расширит орбитальную группировку до почти 12 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, которые будут обеспечивать высокоскоростной доступ в интернет по всему миру, пишет N+1.

Первые 60 спутников будут работать на высоте 550 километров. Для относительно быстрого развертывания спутниковой группировки инженерам SpaceX пришлось оптимизировать их конструкцию по сравнению с двумя первыми прототипами, отправившимися на орбиту в феврале 2018 года. Новые спутники представляют собой плоскую конструкцию, позволяющую эффективно расположить их внутри головного обтекателя ракеты.

Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками состоялся 24 мая в 05:30 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Первоначально пуск планировался на 17 мая, но дважды откладывался из-за плохой погоды. Этот запуск стал не только одним из самых массовых для SpaceX, но и самым тяжелым. Суммарная масса спутников составляет 13,62 тонны, а общая масса полезной нагрузки составляет 18,5 тонн.

Кроме SpaceX свои системы спутникового интернета анонсировали или начали создавать несколько других компаний и государственных агентств. В феврале ракета «Союз СТ-Б» запустила первые шесть аппаратов системы OneWeb, которая будет состоять из 650 спутников. Анонсировали, но пока не начали развертывать подобные системы компании Amazon и Facebook, а также Россия и Китай.