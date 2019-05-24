20% регионов выполнили указ президента о зарплатах бюджетников

Только 20% регионов полностью выполнили указы президента 2012 года в части повышения зарплат бюджетников. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС в «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения». В 2012 году президент поручил властям регионов повысить почти в два раза зарплаты десяти категориям бюджетников.

В число выполнивших указы входят республики Бурятия, Чувашия, Алтайский и Ставропольский края, Брянская область, Татарстан, ЯНАО и Тюменская область, пишет «КоммерсантЪ» . Более половины регионов выполнили зарплатные указы по восьми категориям, шесть регионов — только по трем. У двух категорий бюджетников зарплаты выросли в Мурманской, Кемеровской и Магаданской областях, Забайкальском крае и Якутии.