Показания против главы банковского отдела ФСБ дал экс-владелец «Югры»

В управлении собственной безопасности ФСБ было известно о деятельности Черкалина, утверждает другой собеседник РБК, но после показаний Хотина решили «приступать к реализации накопленной информации».
Черкалин обвиняется в получении взяток на сумму $850 тыс. в течение полутора лет — с ноября 2013 года по февраль 2015 года — «за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство». Вместе с Черкалиным в апреле были задержаны его бывший руководитель Дмитрий Фролов и сослуживец Андрей Васильев, которых обвинили в хищении в 2011 году активов стоимостью 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина.
У Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд руб. По версии следствия, сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний.
Бывший владелец «Югры» Алексей Хотин был помещен под домашний арест 19 апреля. Он обвиняется в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд руб. Более 90% всех кредитов банка (около 240 млрд руб.) были направлены на финансирование бизнеса его владельца в сфере недвижимости и нефтедобычи.