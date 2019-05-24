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Показания против главы банковского отдела ФСБ дал экс-владелец «Югры»

24.05.2019

Полковника ФСБ Кирилла Черкалина задержали после показаний бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Как утверждают источники РБК, Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину как главе банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство. Черкалин решал вопросы, связанные с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным. Сотрудники управления, выполняя поручения Черкалина, связывались с коллегами из МВД или Следственного комитета и брали на себя контроль за ходом расследования дел, либо, если это было возможно, препятствовали их возбуждению.

В управлении собственной безопасности ФСБ было известно о деятельности Черкалина, утверждает другой собеседник РБК, но после показаний Хотина решили «приступать к реализации накопленной информации».

Черкалин обвиняется в получении взяток на сумму $850 тыс. в течение полутора лет — с ноября 2013 года по февраль 2015 года — «за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство». Вместе с Черкалиным в апреле были задержаны его бывший руководитель Дмитрий Фролов и сослуживец Андрей Васильев, которых обвинили в хищении в 2011 году активов стоимостью 490 млн руб. у бизнесмена Сергея Гляделкина.

У Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд руб. По версии следствия, сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний.

Бывший владелец «Югры» Алексей Хотин был помещен под домашний арест 19 апреля. Он обвиняется в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд руб. Более 90% всех кредитов банка (около 240 млрд руб.) были направлены на финансирование бизнеса его владельца в сфере недвижимости и нефтедобычи. 

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