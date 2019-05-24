Власти США предъявили Ассанжу 17 дополнительных обвинений

Судебные власти США решили предъявить основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу дополнительные обвинения по 17 пунктам. Все новые обвинения связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.Такой шаг Минюста может привести к более суровому наказанию Ассанжа в случае его экстрадиции из Великобритании. По каждому из пунктов ему грозит по 10 лет тюрьмы. А с учетом выдвинутых ранее обвинений Ассанжа могут приговорить, в общей сложности, к 175 годам тюремного заключения, передает «Интерфакс» сообщения американских СМИ. Ранее США намеревались судить основателя Wikileaks только за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона.
Ассанжа арестовали в Великобритании, после того как через семь лет предоставления убежища в посольстве Эквадора власти этой страны позволили полиции Лондона задержать его. Суд в Лондоне приговорил его к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Кроме США претензии к Ассанжу есть и у властей Швеции, где прокуратура подала в суд запрос о заочном аресте основателя WikiLeaks по обвинению в изнасиловании.