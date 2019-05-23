Россия направляет военных специалистов в Конго

Россия и Конго подписали контракт на направление в республику российских военных специалистов. Документ был подписан во время переговоров Владимира Путина с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

После церемонии подписания замминистра обороны России Александр Фомин пояснил журналистам, что еще с советских времен в Конго большое количество военной и специальной техники российского производства: «Это и бронированная, легкобронированная техника, реактивная и классическая артиллерия, вертолеты и так далее. Она, конечно же, нуждается в профессиональной эксплуатации, сервисе, обслуживании, ремонте и модернизации».

Он отметил, что российские специалисты будут обучать конголезских специалистов и помогать в ремонте техники, передает «Интерфакс» . «Это новый контракт, но в целом это продолжение когда-то начатой очень красивой истории под названием военно-техническое сотрудничество», — отметил замминистра.

Кроме этого, между странами сегодня подписаны соглашения о сотрудничестве в области массовых коммуникаций, в области использования атомной энергии в мирных целях, об урегулировании задолженности Конго перед РФ по ранее предоставленным кредитам, о сотрудничестве между МВД стран и децентрализации Конго.