Суд продлил Абызову срок ареста

Басманный суд Москвы оставил под стражей до 25 июля бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое попросило продлить арест для проведения необходимых следственных и процессуальных действий, передает «Интерфакс».Восемь адвокатов Абызова и он сам просили суд отправить его под домашний арест, указав не незаконность и необоснованность обвинений против него.
Следователь на суде заявил, что в квартире бывшего министра найдены наркотики. Кроме того, по мнению следствия, полученные преступным путем деньги Абызов потратил на приобретение квартиры в Лондоне и поместья в Италии. Адвокат экс-министра отметил, что на пакете с наркотиками нет следов Абызова, а обыск был проведен без его участия.
Абызова арестовали 27 апреля. Следствие считает, что он и его компаньоны приобрели 100% в четырех энергокомпаниях, затем искусственно завысили стоимость их активов и продали ФГУП «Алмазювелирэкспорт» за 4 млрд руб., переправив деньги в офшор. По оценкам следствия, стоимость компаний составляла 186 млн. Абызов считает, что сделка была рыночной, а конфликт вокруг нее искусственно переведен в уголовную плоскость.
В апреле адвокаты предлагали внести залог в размере 1 млрд руб., который был готов внести бизнесмен, владелец сети региональных аэропортов «Новапорт» Роман Троценко. За Абызова поручились Александр Волошин, руководитель администрации президента в 1999–2003 годах, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, зампред Внешэкономбанка Наталья Тимакова, глава фонда «Вера» Нюта Федермессер, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, попечитель фонда «Дети-бабочки» актриса Ксения Раппопорт, председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс.